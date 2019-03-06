В. Баринов: Сёмин не против возвращения Филатова. То, что было, — в прошлом

Заслуженный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отметил, что между главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым и бывшим главой клуба Валерием Филатовым нет конфликта. Ранее появилась информация, что Филатов может вернуться в «Локомотив» и стать помощником генерального директора клуба.



«Разговоры о приходе Филатова ходили ещё прошлой весной — я тогда увидел его на футболе. Он ведь не ходил на матчи лет семь-восемь. Как только увидел, начал приставать к Сёмину: «А что это он на футбол пришёл?» Тогда ещё Геркус был президентом.



Мы после той игры посидели у Машкова (администратор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»), поговорили за жизнь, но ни слова о возможном назначении не было. Потом увидел его на «Спартаке» и окончательно понял — не всё тут так просто.



Многолетняя пауза? Послушайте, вы умеете кататься на велосипеде? Попробуйте пару лет не кататься, а потом сесть за руль. Тут то же самое — он игрока по запаху чувствует! Тем более сейчас начинается строительство нового «Локомотива», в котором будет много своих молодых ребят. Смотришь матчи Премьер-Лиги — столько ребят уже потеряли!



Проблем между Сёминым и Филатовым уже нет. Никакого холода в последнее время точно не было, а то, что было, прошло и забылось. Сёмин не против воссоединения, а может быть, даже за», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.