«Рубин» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на ответный матч 1/4 финала Кубка России. Встреча команд состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Рубин»: И. Коновалов, Гранат, Байрамян, Сорокин, Абдуллин, Степанов, Уремович, Башкиров, Акбашев, Пантелеев, Сагитов.



«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Хёведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.



Напомним, первый матч с Москве завершился со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников». Единственный гол забил Ведран Чорлука.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). По количеству выигранных трофеев «железнодорожники» делят первое-второе место с ЦСКА. «Рубин» выигрывал Кубок России один раз — в 2012 году.