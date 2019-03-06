Президент «Барселоны»: Дембеле лучше, чем Неймар

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что полузащитник каталонцев Усман Дембеле является более классным игроком, чем форвард «ПСЖ» Неймар, который ранее выступал за «сине-гранатовых».

«Было бы возвращение Неймара в «Барселону» полезным для команды? Я не буду говорить «да» или «нет». Я лишь скажу, что те деньги, которые мы получили за Неймара, были инвестированы в будущее. Мы потратили их на подписание молодых игроков. Мы приобрели Дембеле и Коутиньо. На мой взгляд, Дембеле сильнее, чем Неймар. Он находится в «Барселоне», он лучше. Мы очень довольны его игрой.

Подписание Де Лигта? Об этом будем говорить в марте или апреле. Обычно в это время года мы занимаемся планированием на следующий сезон», — приводит слова Бартомеу ESPN.