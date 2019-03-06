Источник: Зидан может снова возглавить «Реал» после окончания сезона

Зинедин Зидан может возглавить мадридский «Реал» после окончания нынешнего сезона, утверждает El Chiringuito. Французский специалист покинул команду после прошлого сезона, но теперь руководство клуба намерено вернуть Зидана.

По данным источника, после поражения «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зидану. Француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом.

В ходе текущего сезона «Реал» уже сменил главного тренера. Мадридцы уволили Хулена Лопетеги и назначили на эту должность Сантьяго Солари. В течение недели «Реал» дважды проиграл «Барселоне», а также потерпел поражение от «Аякса». После этого мадридцы фактически лишились шансов на трофеи в нынешнем сезоне.