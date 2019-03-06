Источник: Левандовски подпишет новый контракт с «Баварией»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски согласовал условия нового контракта с мюнхенским клубом. В соответствии с новым соглашением Левандовски будет выступать за «Баварию» до 2023 года, утверждает The Sun.

Прошлым летом Левандовски был близок к уходу из «Баварии». Тогда польский форвард посетовал на отсутствие поддержки со стороны клуба после неудачной игры в Лиге чемпионов.

На Левандовского претендуют несколько топ-клубов. В частности, интерес к форварду проявляли «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл за «Баварию» 23 матча в Бундеслиге и забил 15 мячей. Мюнхенцы занимают в турнирной таблице чемпионата Германии второе место, набрав 54 очка. Столько же очков набрала и лидирующая дортмундская «Боруссия», но подопечные Люсьена Фавра находятся выше из-за преимущества по дополнительным показателям.