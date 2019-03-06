Защитник Виктор Васин вернулся в общую группу ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

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Напомним, что Васин получил разрыв крестообразных связок колена в конце февраля 2018 года и с тех пор восстанавливается после травмы.

Васин присоединился к ЦСКА во время сборов в испанском городе Кампоаморе. Но там футболист занимался по индивидуальной программе.

30-летний Васин перешёл в ЦСКА зимой 2011 года из нальчикского «Спартака». Сумма трансфера составила € 700 тыс. Всего за «армейский» клуб он провёл 57 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.