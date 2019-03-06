Ломовицкий и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов не смогут принять участие в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Уралом», сообщает пресс-служба московской команды. Встреча команд состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» завтра, 7 марта.



Ломовицкий получил ушиб стопы в матче с «Краснодаром», а у Игнатова — спазм мышцы бедра. Напомним, вчера, 5 марта, Ломовицкий занимался отдельно от общей группы «Спартака» с физиотерапевтом. Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение оставить футболистов на базе команды в Тарасовке. Полузащитники будут заниматься по индивидуальной программе.



В первой встрече московского «Спартака» и «Урала», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1.