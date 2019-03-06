Дм. Черышев: в «Реале» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, много лет игравший и работавший в Испании, после вылета «Реала» из Лиги чемпионов отметил, что в команде есть игроки, которые не соответствуют уровню мадридской команды.

«Мадридский «Реал» переживает переходный период, но остаётся «Реалом» и не опускает рук. Это особенность их менталитета. С самого детства ребята, которые занимаются в их академии, знают, что всегда нужно бороться до конца.



На протяжении последней пары лет у «Реала» были ошибки в селекции. В команде есть футболисты, которые не соответствуют её уровню. Дело даже не в уходе Роналду, ведь в команде остались Модрич, Кроос и другие прекрасные игроки. Раньше, когда не играл Криштиану, его успешно заменял Гарет Бэйл. Сейчас у команды просто спад внутреннего характера.



В команду очень хорошо вписался Винисиус. Он молодой, перспективный футболист, которого ждёт большое будущее. «Реалу» нужно время, для того, чтобы поменяться. Возможно, это займёт год, а может быть, и больше, но команда вернётся на уровень, на котором должна находиться», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.