Морено: «Вильярреал» постарается ранить «Зенит» с помощью оружия, которое есть

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом», который состоится завтра, 7 марта.

«Конечно, Лига Европы — это тот турнир, который приводит нас всех в волнение. С нетерпением ждём завтрашнего матча. Надеемся, проведём его очень хорошо. Находимся в предвкушении игры, хотим показать достойный результат.

В испанском чемпионате всё не очень хорошо, да, но Лига Европы — совсем другой турнир. Более ответственно нам нужно относиться к Примере, но сейчас мы здесь. «Зенит» — непростой соперник, с ним трудно играть. Но, как я уже сказал, мы все в предвкушении.

Мы изучали оборону соперника, знаем, что у них опытная линия защиты. Команда провела огромное количество матчей в элите. Попытаемся их ранить с помощью оружия, которое у нас есть.

Атмосфера на стадионе, уверен, поможет нам. Она придаст дополнительную мотивацию как мне, так и всей команде. Постараемся полностью быть в матче, каждый футболист будет готов на сто процентов.

Жду тяжёлого и непростого матча. «Зенит» — высококлассный соперник, он лидирует в чемпионате России. Однако попытаемся склонить чашу весов в свою пользу. Мы хорошо играем в Лиге Европы. Ответственно подойдём к завтрашней встрече», — приводит слова Морено пресс-служба «Зенита».