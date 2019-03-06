Анчелотти: Лига Европы становится престижнее

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, чего ожидает от матча 1/8 финала Лиги Европы с клубом «Ред Булл Зальцбург».



«Сейчас в команде спокойная атмосфера. Мы мотивированы и настроены на борьбу в Лиге Европы. „Наполи“ осознаёт трудности, с которыми будет не так просто справиться. На кону выход в следующую стадию турнира, но этот матч не будет решающим. Важнее будет выступление на следующей неделе в Австрии. Понятно, что „Ред Булл Зальцбург“ будет много атаковать и высоко играть. Завтрашний матч может помочь нам спланировать тактику на ответную игру.



В Лиге Европы всё ещё есть команды, которые имеют опыт и традиции. Технический уровень соревнования высок. Лига Европы становится престижнее. Недавно турнир выигрывали такие клубы, как „Манчестер Юнайтед“, „Севилья“ и «Челси», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

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