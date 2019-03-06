«Ростов» объявил о заключении контракта с Кафановым

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим тренером вратарей «Рубина» Виталием Кафановым.



58-летний специалист займёт пост старшего тренера «Ростова» и будет помогать наставнику команды Валерию Карпину. Напомним, Кафанов ранее уже работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год. Вместе с «Ростовом» специалист выиграл серебряные медали РПЛ в сезоне-2015/16.



Вчера, 5 марта, стало известно, что Кафанов принял решение покинуть казанский «Рубин». Специалист работал в команде с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым. В качестве тренера Кафанов с «Рубином» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2011/2012), а также дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010).

«Рубин» объявил об уходе тренера вратарей Кафанова