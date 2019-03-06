Кальеха: для «Вильярреала» приоритет — Примера, но и Лига Европы — важный турнир

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом», который состоится завтра, 7 марта.

«Уже говорил и могу повторить: мы не бросаем играть ни в одном из турниров. Для нас приоритет — Примера, хотим остаться в высшем дивизионе. Но и в Лиге Европы мы хотим соревноваться и показывать качественную игру. Это важный для нас турнир.

Мы движемся вперёд от матча к матчу, выходим на поле, чтобы побеждать. Верю, что наш состав готов, чтобы успешно выступать. Завтра будем выходить на поле ради победы. Считаю, мы к этому готовы. Если пройдём в следующую стадию, будет здорово.

Сыграет ли Касорла? Ничего вам не скажу о Санти, чтобы не давать подсказок. И вообще не буду называть имён. Но идея будет такой же, какой обычно и бывает: будем выходить на поле, чтобы побеждать, играть в типичный для себя футбол. Понимаем, что впереди не один матч. Должны проводить замены во благо всех футболистов. Я верю во всех наших игроков. Уверен, завтра мы сможем дать бой.

Жду, что мы будем играть против команды, находящейся в очень хорошем состоянии. Их игроки будут свежи. Они усились в межсезонье, у них прекрасный состав. «Зенит» очень любит доминировать и владеть мячом. У них прекрасные нападающие — когда до них доходит мяч, то это всегда опасно.

«Зенит» сейчас — это команда талантливых футболистов, и усиление привело к улучшению качества игры, в целом команда готова соревноваться ещё больше. Но я жду, что «Зенит» будет играть так же, как делает это обычно. Эта схема работает, и я не жду изменений специально под нас», — приводит слова Кальехи пресс-служба «Зенита».