Дм. Черышев: Аршавин хорош, но я бы не поставил его на 1-е место в голосовании

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал признание Андрея Аршавина лучшим российским игроком в эпоху Лиги чемпионов. Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» занял первое место по итогам голосования в «твиттере» испанского телеканала Movistarplus, набрав 45% голосов.



«Очень рад, что Аршавина выбрали лучшим российским игроком за всю историю Лиги чемпионов, он слишком долго ждал этого звания. Но для меня, если выбирать из Аршавина, Мостового, Карпина и Аленичева, Андрей точно не будет на первых позициях. И Карпин, и Мостовой — очень значимые на поле игроки. Они вели остальную команду за собой и могли решить исход матча персонально.



Аршавин — хороший игрок, но он зависим от нападающих. Он мог забить и создать момент, но до Карпина и Мостового не дотягивал. Аленичев тоже хорошо выступал в «Порту» и достиг выдающихся результатов, но в «Спартаке» был сильнее.



Мог бы Денис попасть в этот список? Давайте вернёмся к этому вопросу, когда он будет регулярно выступать в Лиге чемпионов», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Мостовой: не совсем понял принцип голосования, в котором меня опередил Аршавин