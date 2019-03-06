Хунтелаар бурно отпраздновал победу «Аякса» над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу»

Форвард «Аякса» Клас-Ян Хунтелаар бурно отпраздновал победу амстердамцев в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1). После финального свистка Хунтелаар, выступавший за «Реал» в 2009 году, отпраздновал победу вместе с голландскими фанатами. 35-летний форвард подбрасывал в воздух футболку «Реала» и подначивал болельщиков.

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Хунтелаар перешёл в «Реал» в 2009 году в качестве замены для травмированного Руда ван Нистерлроя. Но уже через полгода форварда продали в «Милан».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» уступил «Реалу» со счётом 1:2. По сумме двух встреч амстердамцы вышли в четвертьфинал турнира. «Реал» фактически потерял шансы на трофей в нынешнем сезоне. Ранее мадридцы не сумели выйти в финал Кубка Испании, уступив в полуфинале «Барселоне».