Мусаев — об Игнатьеве и Шапи: нужно меньше поднимать эту тему, разберёмся сами

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» прокомментировал ситуацию с форвардами Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым. Ранее появилась информация, согласно которой воспитанники «Краснодара» отказались продлевать контракт с клубом на предложенных условиях.

«Основная голевая мощь — это не Сулейманов и не Игнатьев, а вся команда. Мы зимой могли взять нападающего уровня сборной, серьёзной европейской команды, но мы хотим развивать своих ребят. И от них требуем уважительного отношения к клубу. Вы должны понимать, что поднимать эту тему нужно как можно меньше. Если хотим, чтобы игроки росли, мы сами разберёмся в ситуации, мы знаем, как действовать в этой ситуации», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Юрий Цымбалов.