Московский «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в полуфинале Кубка России. Встречи состоятся 3 апреля и 15 мая.



Сегодня, 6 марта, московский «Локомотив» обыграл «Рубин» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников». Первая встреча завершилась победой подопечных Юрия Сёмина в Москве с аналогичным счётом — 1:0.



«Ростов» ранее встречался с «Краснодаром». Первый матч завершился вничью — 2:2. Ответный принёс ростовской команде победу с минимальным счётом — 1:0, что позволило подопечным Валерия Карпина пройти в следующую стадию Кубка России.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). «Ростов» выиграл титул в 2014 году.