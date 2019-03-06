Байрамян: после матча «Рубина» с «Локомотивом» разговор в команде был жёстким

Защитник «Рубина» Хорен Байрамян прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась победой гостей со счётом 1:0. По итогам двух матчей в полуфинал турнира вышли москвичи.

«И мы, и «Локомотив" играли в пять защитников. Такую оборону тяжело вскрыть. У «Локомотива» было больше подходов в первом тайме. Но вы видите, что у нас много молодых ребят, которые сегодня бились за «Рубин» и достойно выступили.

Претензий нет, я бы даже сказал, что во втором тайме были качели. Забей Башкиров этот гол, всё могло бы поменяться. Но потом это нелепое удаление всё сломало. Курбан Бекиевич не был доволен игрой, ведь мы проиграли. Разберём ошибки и будем двигаться дальше. Разговор после игры был жёсткий, но это останется внутри команды», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.