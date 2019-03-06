Сёмин: самую главную задачу — пройти дальше в Кубке — «Локомотив» решил

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Кубка России с казанским «Рубином» (1:0).



«Самую главную задачу – пройти дальше в Кубке – мы решили. Игры с «Рубином» всегда тяжелые. Очень сложное поле, но, на мой взгляд, команды старались. Было много моментов», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.



Напомним, первая встреча команд, в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Юрия Сёмина. Таким образом, московский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России, а казанский «Рубин» завершил выступления в соревновании.



Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). По количеству выигранных трофеев «железнодорожники» делят первое-второе место с ЦСКА.