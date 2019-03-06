Бердыев: Уремович подвёл «Рубин», так нельзя играть

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с московским «Локомотивом» (0:1). Напомним, на 76-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов показал две жёлтые карточки защитнику «Рубина» Филипу Уремовичу, а через 2 минуты «Локомотив» забил единственный гол.



«В целом есть удовлетворение от игры, молодёжь хорошо выглядела. Во втором тайме ребята успокоились. Потеря Кафанова — очень тяжелая. Это лучший тренер вратарей в России. Он отвечал за игру на стандартах. Игра на стандартных положениях «Рубина» ставилась именно им.



То, что Уремович подвёл команду, мы с ним разберёмся. Так нельзя играть. Ребята вложили столько сил, а он так недисциплинированно повёл себя в трудную минуту", — передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.

«Локомотив» на выезде обыграл «Рубин» и вышел в 1/2 финала Кубка России