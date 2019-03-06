Мюллер: чем больше думаю о решении Лёва, тем больше злюсь

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его, а также защитников Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в расположение национальной команды.



«Чем больше об этом думаю, тем больше злюсь из-за того, как это случилось. Не понимаю, почему это решение должно быть окончательным. Тренер должен делать выбор, я в этом не сомневаюсь, но мы с Матсом и Жеромом всё ещё можем играть на высоком уровне. Я был ошарашен этой новостью.



В составе сборной Германии мы успешно выступали на протяжении многих лет. Всегда гордился, что могу носить футболку национальной команды. Всегда выкладывался по максимуму, это было удивительное приключение. Я боец, но теперь смогу лишь наблюдать за командой», — приводит слова Мюллера Goal.com.

Лёв: Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии