Гюэндузи: секрет успеха в «Арсенале»? Отдавать себя на 150 процентов

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ренном» рассказал о своей роли в лондонском клубе и назвал собственную главную сильную сторону.

«Когда приехал в «Арсенал» в прошлом году, мы отправились на предсезонный сбор в Сингапур. Понимал, что было важно показать себя. Знал, что нужно хорошо играть, и мне это удавалось. Обрести уверенность в собственных силах помогли тренер и партнёры по команде. Надеюсь, и дальше так будет.

Я молодой игрок, у меня много сил и энергии. Стараюсь много бегать, бороться ради команды. Всегда отдаюсь игре, отдаю 150 процентов себя в каждом матче. Думаю, в этом и кроется секрет моего успеха», — приводит слова Гюэндузи пресс-служба «Арсенала».