Геркус: оставаться в совете директоров «Локомотива» дальше было бессмысленно

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему решил покинуть совет директоров московского клуба.
«По поводу избрания нового состава совета директоров «Локомотива», уже не раз говорил, что моё видение развития и стратегии европейского топ-клуба — а я убежден, что у «Локомотива» есть такой потенциал, — сильно расходилось с мнением большинства членов советов директоров.
В таких реалиях оставаться в совете директоров клуба дальше было бессмысленно. Именно поэтому вчера был избран новый состав совета директоров. Хочу пожелать коллегам успехов, удачи и плодотворной работы на благо клуба. Его болельщики это заслуживают", — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
Геркус пришёл в «Локомотив» летом 2016 года. За время его работы «железнодорожники» завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны в кампании-2017/18.