Невилл: Сульшера утвердят тренером «МЮ», он может стать и королём Норвегии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил уверенность в том, что исполняющий обязанности главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер будет утверждён в должности на постоянной основе.

«Станет ли Сульшер главным тренером? Да, станет. А затем, наверное, он станет королём Норвегии, президентом Норвегии и премьер-министром Норвегии.

Вообще, не могу поверить в то, что происходит. Когда он только стал тренером, я думал, что его задача — вернуть связь команды с болельщиками, сделать игроков снова счастливыми.

Результаты Уле в Премьер-лиге соответствуют чемпионским. Результаты всё наглядно показывают, они очень хорошие, фанаты довольны. Последние три месяца получились сенсационными. Я думаю, его назначат тренером. Лучшее время, на мой взгляд, — середина – конец марта, когда настанет время перерыва на матчи сборных», — сказал Невилл в интервью каналу TV2.