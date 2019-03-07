«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

Счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который отправил мяч в ворота парижской команды на 2-й минуте. Ответный гол через 10 минут забил испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат. На 30-й минуте встречи Лукаку оформил дубль. В компенсированное время после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.