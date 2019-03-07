«МЮ» стал первым клубом, вышедшим в следующий раунд ЛЧ после поражения дома 0:2

«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который вышел в следующий раунд турнира после домажнего поражения в первом матче со счётом 0:2.

«Манчестер Юнайтед» проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счётом 0:2. В ответной встрече английский клуб победил со счётом 3:1 и вышел в следующий раунд соревнований за счёт гола, забитого на чужом поле.

Счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который отправил мяч в ворота парижской команды на 2-й минуте. Ответный гол через 10 минут забил испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат. На 30-й минуте встречи Лукаку оформил дубль. В компенсированное время после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.