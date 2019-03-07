Был ли пенальти на последних минутах матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»?

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

В компенсированное время при счёте 2:1 в пользу англичан после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал форвард «МЮ» Маркус Рашфорд.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Был ли пенальти на последних минутах матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»?».

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— Неважно, в конце такие не ставят.

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