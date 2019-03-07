Т. Силва: у «ПСЖ» ничего не получалось в матче с «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.

«Очень трудно говорить. Так обидно! Мы очень хорошо играли на выезде, но здесь не сделали того, о чем договорились перед матчем. Мы были на хорошем ходу, но снова для нас все кончается на этой стадии. Это футбол. Сегодня у нас ничего не получалось. Я прошу наших болельщиков простить нас», — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.