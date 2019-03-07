Кокорин: всё также беспокоит колено, больно ходить. Жду врачей из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своей травме и ожогах в СИЗО.

«Пришёл доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трёх сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из «Зенита». Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить.

Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал своё дело.

Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом", — приводят слова Кокорина «Известия».

Напомним, что 27-летний Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.