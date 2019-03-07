«ПСЖ» договорился с Буффоном о продлении контракта до 2020 года

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон продлит контракт со столичным клубом как минимум ещё на один сезон, сообщает L'Equipe.

Соглашение бывшего голкипера сборной Италии с «ПСЖ» истекает в конце сезона, но стороны договорились активировать опцию по его автоматическому продлению ещё на один год. Также, источник не исключает, что Буффон может продлить контракт с клубом до 2021 года.

Напомним, минувшим летом Буффон покинул туринский «Ювентус», за который выступал с 2001 по 2018 год и перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента. Зарплата итальянца во французском клубе составляет € 7 млн за сезон.

В нынешнем сезоне 41-летний Буффон в 12 матчах чемпионата Франции пропустил шесть мячей. Накануне парижане уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинули турнир.