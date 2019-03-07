Тухель – о речи Неймара: иногда используем слова, которые забираем назад

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылета из турнира отреагировал на слова нападающего своей команды Неймара. Бразилец назвал «позором» решение главного арбитра встречи Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

«Иногда мы используем слова, которые забираем назад через пару часов. Видите, как сильно он хотел нам помочь», – цитирует немецкого специалиста RTL Today.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.