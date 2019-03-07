«Зенит»: когда ты единственный, кто выбил Сульшера из еврокубков в этом сезоне

«Зенит» отреагировал на выход «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера в четвертьфинал финала Лиги чемпионов по итогам противостояния с «ПСЖ».



«То чувство, когда ты единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в этом сезоне», – говорится в официальном «твиттере» петербургского клуба.



Напомним, что летом 2018 года «Зенит» прошёл «Мольде» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (3:1, 1:2). Тогда «Мольде» возглавлял норвежский специалист.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 3:1 в пользу английской команды. Первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает выступление в турнире.