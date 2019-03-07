Гол Халка принёс «Шанхаю» победу в матче азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай СИПГ» одержал победу в матче 1-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с японским клубом «Кавасаки Фронтале». Встреча прошла накануне, 6 марта, на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части игры. Лишь под занавес встречи, на 89-й минуте, «Шанхай» получил право на пенальти, который уверенно реализовал бразильский нападающий Халк, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит».

Видеообзор матча «Шанхай СИПГ» – «Кавасаки Фронтале» доступен на «Чемпионате».



«Шанхай» благодаря этой победе занял первое место в группе H. На второй и третьей строчке располагаются «Ульсан Хёндэ» и «Сидней», сыгравшие вничью в очной встрече.

