Президент «ПСЖ»: если сыграем с «МЮ» ещё 10 тысяч раз, ни разу не проиграем

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3), по итогам которого парижане выбыли из турнира.



«Конечно, я разочарован результатом. Мы здорово сыграли в первом матче, но затем случается это поражение с тремя пропущенными голами. У нас было 72% владения мячом… Этот пенальти в добавленное время. Я не понимаю.



Все в раздевалке были растерянными и грустными. Это шок для всей команды. Это футбол, а не математика. Если мы сыграем этот матч ещё 10 тысяч раз, ни разу не проиграем. Злюсь ли я на футболистов? Все они вышли на поле, чтобы добиться нужного результата. Спустя две минуты после начала «Манчестер» забил. В этот момент в головах наших игроков появилось сомнение в успехе. Я это почувствовал. Но нам ещё предстоит проанализировать многие вещи», — цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.

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