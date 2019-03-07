Видео: безумное празднование Лингарда после гола Рашфорда в ворота «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард ярко отреагировал на гол нападающего Маркуса Рашфорда в ворота «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).



В компенсированное время, при счёте 2:1 в пользу манкуниканцев, после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота парижан, который уверенно реализовал Рашфорд.



Лингард, в настоящий момент восстанавливающийся после травмы и оставшийся в Манчестере, наблюдал за развитием событий во встрече по телевизору. Видео опубликовано в «инстаграме» английского хавбека.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Манчестере, «ПСЖ» одержал уверенную победу со счётом 2:0. С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».