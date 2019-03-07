Президент «ПСЖ»: изменения в клубе? Я доверяю Тухелю, посмотрим, что он решит

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выразил доверие главному тренеру команды Томасу Тухелю, несмотря на поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) и вылет из розыгрыша турнира.



«Будут ли в клубе изменения в ближайшее время? Я доверяю тренеру. Посмотрим, что решит он сам. Но сейчас не будет никаких срочных действий в связи с этим поражением. Мы должны принимать решения с холодной головой. Сейчас не самый подходящий момент для этого. Мы хотим успокоиться и посмотреть, чего захочет тренер. Это очень важно», — приводит слова Аль-Хелаифи L’Equipe.



Тухель возглавил «ПСЖ» прошлым летом, сменив на посту наставника команды испанского специалиста Унаи Эмери.

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