Эвра и Погба ярко отпраздновали на стадионе победу «МЮ» в матче с «ПСЖ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра и хавбек команды Поль Погба ярко отпраздновали победу «красных дьяволов» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (3:1) и их выход в четвертьфинал турнира.



Эвра и Погба наблюдали за игрой с трибуны стадиона «Парк де Пренс», где проходила встреча. Французы не скрывали эмоций после триумфа английской команды, а экс-защитник сопроводил празднование своей фирменной фразой «Я люблю эту игру!». Видео опубликовано в «инстаграме» Эвра.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Манчестере, «ПСЖ» одержал уверенную победу со счётом 2:0. С полной турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».