Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм танец
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Ромы» — о судействе в матче с «Порту»: нас снова обокрали

Президент «Ромы» — о судействе в матче с «Порту»: нас снова обокрали
Футбол / Лига чемпионов

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал работу судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).

«В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что нас надули в полуфинале с «Ливерпулем». Сегодня судьи использовали видеоповторы, но нас снова обокрали. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал, но арбитр не назначил пенальти. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь», — приводит слова Паллотты пресс-служба «Ромы» в «Твиттере».

Напомним, первый матч команд, который проходил в Риме, завершился победой итальянского клуба со счётом 2:1. В ответной встрече «Порту» сумел восстановить равенство в противостоянии, а в дополнительное время забил решающий гол, который позволил «драконам» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жарко было не только в Париже, но и в Порту. Там тоже все решил VAR
В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент