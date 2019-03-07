Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал работу судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).
«В прошлом году мы просили ввести VAR в Лиге чемпионов, потому что нас надули в полуфинале с «Ливерпулем». Сегодня судьи использовали видеоповторы, но нас снова обокрали. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал, но арбитр не назначил пенальти. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь», — приводит слова Паллотты пресс-служба «Ромы» в «Твиттере».
Напомним, первый матч команд, который проходил в Риме, завершился победой итальянского клуба со счётом 2:1. В ответной встрече «Порту» сумел восстановить равенство в противостоянии, а в дополнительное время забил решающий гол, который позволил «драконам» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Президент «Ромы» — о судействе в матче с «Порту»: нас снова обокрали