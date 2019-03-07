Оуэн: многие скажут, что пенальти в ворота «ПСЖ» был, но для меня это не так

Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора. В этом моменте мяч попал в руку защитнику французской команды Преснелу Кимпембе.



«Я знаю, что многие люди скажут, что это пенальти, но для меня это не так. Он повернулся спиной, просто прыгнул, и его рука пошла в сторону. Как только судья пошёл смотреть повтор, вы знали, что это будет пенальти», — цитирует Оуэна BT Sport.



Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершил выступление в турнире.