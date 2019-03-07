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«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Вильярреал» — в жёлтой

«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Вильярреал» — в жёлтой
Футбол / Лига Европы

«Зенит» определился с формой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Подопечные Сергея Семака сыграют в лазурной форме, вратарь — в чёрном; гости — в жёлтой форме, вратарь — в зелёном, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Первый матч, который состоится на стадионе «Газпром Арена» 7 марта, обслужит итальянская бригада судей во главе с Джанлуки Рокки. Начало игры — в 20:55 мск.

Ему помогут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервным судьёй назначен Джорджо Перетти. Сине-бело-голубые провели 11 матчей при судействе арбитров из Италии, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Рокки судил встречу квалификации Лиги чемпионов 2014 года против «Стандарда» (3:0, домашняя победа) и матч 1/8 финала турнира против «Бенфики» в 2016-м (0:1, поражение на выезде).

«Зенит» — «Вильярреал»: встречу будут судить итальянские рефери
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