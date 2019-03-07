На матче «Зенит» — «Вильярреал» ожидается до 50 тыс. зрителей

На матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал» ожидается до 50 тыс. зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков. Крыша «Газпром Арены» сегодня будет закрыта, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Первый матч, который состоится на стадионе «Газпром Арена» 7 марта, обслужит итальянская бригада судей во главе с Джанлуки Рокки. Начало игры — в 20:55 мск.



Ему помогут ассистенты Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервным судьёй назначен Джорджо Перетти. Сине-бело-голубые провели 11 матчей при судействе арбитров из Италии, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Рокки судил встречу квалификации Лиги чемпионов 2014 года против «Стандарда» (3:0, домашняя победа) и матч 1/8 финала турнира против «Бенфики» в 2016-м (0:1, поражение на выезде).