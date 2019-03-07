Левитин: судейство с VAR — всё равно что певцы, поющие под фонограмму

Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.



«У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота «ПСЖ».



Если смотреть глобально, то VAR не является спасением арбитров. Судья должен сам разбираться в эпизодах и давать им справедливую оценку. VAR – это шпаргалка, а ими нельзя пользоваться. Это всё равно что певцы, поющие под фонограмму. Нужно готовить судей, чтобы они обладали определённой квалификацией, а Скомина вчера просто украл победу у «ПСЖ». Он запарывает уже не первый матч, а это наводка тем, кто готовит судей на международные матчи.



Это не хоккей. На льду дикий темп и не видно большинства моментов, а здесь футбол! В нашей игре можно во всём разобраться. Повторюсь, нужны просто квалифицированные судьи. Это относится как к международным организациям, так и к нашему департаменту судейства и инспектирования», — сказал Левитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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