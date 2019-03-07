«Урал» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 7 марта в 17:00

Сегодня, 7 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России «Урал» – «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Арам Петросян. Резервный рефери – Павел Кукуян.



В первом матче, который состоялся в Москве 5 декабря, команды не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 1:1.



На предыдущих стадиях Кубка России «Урал» победил «Нефтехимик» (3:2) и «Нижний Новгород» (2:0). В свою очередь «Спартак» оказался сильнее «Черноморца» и «Анжи», обыграв обоих соперников со счётом 1:0.