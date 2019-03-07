Бартез — о поражении «ПСЖ»: вот что бывает, когда не уважаешь футбол и соперника

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Фабьен Бартез раскритиковал футболистов «Пари Сен-Жермен» после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «красными дьяволами» (1:3) и вылета из турнира.



«Какое неуважение. Вот что бывает, когда не уважаешь футбол и соперника. Считаю, что это главные ценности для спортсмена и команды. При любых условиях необходимо проявлять уважение. Если судить по игровым компонентам, «ПСЖ» был сильнее. Они показали это, победив в первом матче, несмотря на то что тогда у «Манчестер Юнайтед» был даже более сильный состав.



Игрокам «ПСЖ» не хватило концентрации. Они не были в игре. Но это топ-уровень, и в таких матчах результата добивается та команда, которая не ошибается. Здесь не так важно, кто играет лучше. «ПСЖ» не учится на своих ошибках. В такие моменты видно, насколько важна история клуба. Сегодня «ПСЖ» не был топ-клубом», — цитирует Бартеза Le Parisien.

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