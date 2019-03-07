Покинувший «Барселону» Сампер стал одноклубником Иньесты в «Виссел Кобе»

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер перешёл в «Виссел Кобе», сообщает пресс-служба японского клуба в «Твиттере».



В японской команде 24-летний футболист будет выступать с бывшим партнёром по «Барселоне» Андресом Иньестой. Также за «Виссел Кобе» играют известные в Европе нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.

Сампер является воспитанником «Барселоны», в системе которой находился с 2001 года. В составе основной команды сине-гранатовых хавбек дебютировал в 2014 году. С тех пор Серхи преимущественно выступал за вторую команду каталонцев, а также успел поиграть на правах аренды за «Гранаду» и «Лас-Пальмас».



В нынешнем сезоне Сампер ни разу не появился на поле в матчах Примеры, но успел провести одну встречу в Кубке Испании, выйдя в основном составе на игру 1/16 финала с клубом «Культураль Леонеса» (1:0) и не отметившись результативными действиями.