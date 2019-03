Футболисты ЦСКА встретятся с детьми из благотворительного фонда «Синдром любви»

9 марта футболисты ЦСКА перед матчем с «Рубином» примут участие в неделе действий Центра доступа к футболу в Европе (Centre for Access to Football in Europe (CAFЕ). Они встретятся на поле с детьми с синдромом Дауна – подопечными благотворительного фонда «Синдром любви», чтобы поддержать инициативу фонда – программу «Футбол для людей с синдромом Дауна». Дружеская встреча направлена на привлечение внимания общества к возможностям людей с синдромом Дауна заниматься футболом.



Уже более трёх лет дети и подростки с синдромом Дауна занимаются футболом в группах под руководством Александра Махова, декана факультета физической культуры РГСУ (Российского государственного социального университета) и члена Паралимпийского комитета России. С 2016 года программу «Футбол для людей с синдромом Дауна» фонда «Синдром любви» поддерживает социальная программа FIFA.



За три года численность ребят выросла – сейчас в московских группах уже более 50 мальчиков и девочек в возрасте от 7 лет до 21 года. Опыт и методика занятий мини-футболом ребят с синдромом Дауна, разработанные Российским государственным социальным университетом в содружестве с фондом «Даунсайд Ап», говорят о том, что такие дети не только осваивают навыки командного взаимодействия, но и применяют их за пределами спортивной площадки. Футбол способствует их социокультурной реабилитации. И за несколько лет многие дети и подростки достигли немалых результатов в этом направлении.



Успешные практики наблюдений и исследований позволили РГСУ и фонду «Синдром любви» создать методическое пособие по обучению людей с синдромом Дауна футболу. Благодаря активному продвижению методики сегодня такие группы есть уже не только в Москве, но и в восьми крупных городах России. А в конце этого года фонд «Синдром любви» при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента спорта города Москвы проведёт первые Московские открытые соревнования по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна.



Игроки и тренеры ЦСКА уже не первый раз поддерживают людей с синдромом Дауна. В 2018 году, в период проведения чемпионата мира по футболу—2018 в России, футболисты клуба стали участниками благотворительной фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО, также посвящённой возможностям людей с синдромом Дауна заниматься футболом. Увидеть выставку можно было в Международном аэропорту Шереметьево и на Чистопрудном бульваре. А также Сергей Игнашевич и Алан Дзагоев стали участниками социальных роликов фонда «Синдром любви», в которых вместе с ребятами с синдромом Дауна произнесли фанатские кричалки в поддержку людей с таким диагнозом. Режиссером роликов-кричалок стал Фёдор Бондарчук. Увидеть их можно было в период ЧМ на федеральных телеканалах, в Интернете и фан-зонах.

