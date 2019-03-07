Агент Лопетеги опроверг слухи о судебном разбирательстве тренера с «Реалом»

Карлос Бусеро, агент экс-главного тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги, в своём «твиттере» опроверг слухи о судебном разбирательстве специалиста со своим бывшим клубом.



«Расторжение контракта с «Реалом» заняло пять минут, и между обеими сторонами остались хорошие отношения. Все условия были прописаны в соглашении, и, конечно, никакого судебного процесса нет», — говорится в сообщении Бусеро.



Ранее сообщалось, что Лопетеги через суд потребовал от «Реала» за расторжение контракта выплаты € 28 млн – суммы, которую он должен был получить по условиям трёхлетнего соглашения, заключённого со «сливочными» летом прошлого года.



«Реал» объявил об отставке Лопетеги с поста главного тренера в конце октября прошлого года. Специалист продержался в мадридском клубе лишь четыре месяца.

Лопетеги через суд требует у «Реала» € 28 млн за расторжение контракта