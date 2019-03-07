Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Фигурное катание. Одиночное катание. Мужчины
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Лопетеги опроверг слухи о судебном разбирательстве тренера с «Реалом»

Агент Лопетеги опроверг слухи о судебном разбирательстве тренера с «Реалом»
Футбол / Испания

Карлос Бусеро, агент экс-главного тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги, в своём «твиттере» опроверг слухи о судебном разбирательстве специалиста со своим бывшим клубом.

«Расторжение контракта с «Реалом» заняло пять минут, и между обеими сторонами остались хорошие отношения. Все условия были прописаны в соглашении, и, конечно, никакого судебного процесса нет», — говорится в сообщении Бусеро.

Ранее сообщалось, что Лопетеги через суд потребовал от «Реала» за расторжение контракта выплаты € 28 млн – суммы, которую он должен был получить по условиям трёхлетнего соглашения, заключённого со «сливочными» летом прошлого года.

«Реал» объявил об отставке Лопетеги с поста главного тренера в конце октября прошлого года. Специалист продержался в мадридском клубе лишь четыре месяца.

Лопетеги через суд требует у «Реала» € 28 млн за расторжение контракта
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент