Обухов: выйти с «Тамбовом» в РПЛ и забить «Спартаку» — круто было бы!

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов, ныне выступающий за «Тамбов», рассказал, почему он не смог закрепиться в основе красно-белых.

«При Валерии Георгиевиче Карпине всё складывалось достаточно неплохо. Но потом пришёл Унаи Эмери, случились громкие трансферы. Опять пришлось ждать своего шанса. Хотя он, в общем-то, был всегда. То, что я его не использовал, — мои проблемы. Конечно, проявить себя, выходя на 5-10 минут, сложновато, но другого выбора у молодых игроков нет. При Эмери я тренировался с основой, он достаточно часто со мной разговаривал. Дал порядка 25 минут с «Мордовией». Но потом испанца убрали, начались не совсем понятные истории с тренерами…

Я хотел уйти. Когда стал лучшим бомбардиром второй лиги, были варианты, насколько мне известно, с «Уралом», «Крыльями Советов», Томском и тогда тоже выступавшей в Премьер-Лиге «Мордовией». Но в «Спартаке» сказали: «Мы тебя не отпускаем». Позже, уже при Аленичеве, должен был уйти в «Уфу», но что-то не сложилось. Выйти с «Тамбовом» в РПЛ и забить «Спартаку» — круто было бы! Забивать всегда круто, а особенно грандам. Хотя никаких реваншистских настроений и обид по отношении к «Спартаку» у меня нет. Только благодарность», — цитирует Обухова Sportbox.