«Алмаз-Антей» стал победителем детского футбольного турнира в Москве

Победой команды «Алмаз-Антей» завершился Всероссийский детский футбольный турнир «Кубок Защитника Отечества» среди игроков 2008 года рождения. В финальном матче команда из Санкт-Петербурга одолела хозяев турнира, представлявших столичную академию «Чертаново».



В матче за бронзу «Динамо» из Костромы по пенальти победило столичный «Спартак-2». Участниками соревнований также стали «Юность» из Екатеринбурга, СШОР Йошкар-Олы, «Спартак-Колос» из Старого Оскола, «Звезда» из Благовещенска, ещё два чертановских коллектива, включая команду девочек, «Приалит» из подмосковного Реутова, а также московские «Строгино», «Смена», «Импульс» и «Крылья Советов».



Лучшим игроком Кубка Защитника Отечества был признан Иван Потапов («Алмаз-Антей»). Он же завоевал приз лучшему снайперу. Лучшим нападающим стал чертановец Даниил Доля, лучшим полузащитником — Артём Бычков («Динамо» Кострома), лучшим защитником — Даниил Хаджи («Спартак-2»), лучшим вратарём — Даниил Михалаш («Чертаново-2»).



C 6 по 10 марта в манеже «Чертаново» пройдёт турнир Junior Cup для ребят 2011 года рождения, а с 23 по 27 марта пройдут Всероссийский турнир Chertanovo cup для мальчиков 2009 года рождения и первый отборочный этап Кубка Колыванова—2020 для футболистов 2010 года рождения.