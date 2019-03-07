Пантелеев назвал главные отличия Бердыева от Карреры

Воспитанник академии «Спартака» Владислав Пантелеев, ныне выступающий за казанский «Рубин», рассказал, чем наставник команды Курбан Бердыев отличается от экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Курбан Бекиевич более спокойный, а Каррера вспыльчивый. На тренировках были ситуации, когда он кричал, и переводчик это всё передавал. Но и у Курбана Бекиевича такое бывает, когда мы расслабленные выходим. Покричит немного, чтобы взбодрились. Но я никого особо не боялся, надо уважать всех тренеров. Болельщики считают, что Массимо сливали? Нет, у меня такого ощущения точно не было.

В единственной игре при Каррере в Кубке против «Черноморца», думаю, хорошо сыграл. Где бы я ни был на поле, я сделал всё, что от меня требовалось. Почему не играл дальше, я не знаю", — цитирует Пантелеева Sport24.