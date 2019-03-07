Ильин: очень хочу снова получить вызов в сборную России

Нападающий «Урала» Владимир Ильин выразил желание выступать за сборную России.



«Фотография в экипировке сборной России? Это напоминание и цель. Очень хочу снова получить вызов в национальную команду. Но есть и ещё одна причина: синий цвет мне к лицу, как сказала жена.



Реально ли будет вернуться в сборную уже весной? Конечно. В футболе всё очень быстро меняется, главное – пошагово выполнять задачи. Если начну стабильно забивать за «Урал» начиная со следующего матча, то могу получить приглашение от Черчесова уже в скором времени. Знаю, что в сборной большой выбор форвардов. Но разве меня это должно смущать или пугать? Кто себя круче проявит в чемпионате, тот и попадёт в сборную», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

«Варди назвал себя «человеком из ниоткуда». Я — такой же» Интервью с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, который в 18 лет мог закончить с футболом, а сегодня готов снова забить «Спартаку».